27-летний игрок "Боруссии" М объявил о завершении карьеры

Защитник менхенгладбахской "Боруссии" Альваро Домингес объявил о завершении карьеры. 27-летний воспитанник "Атлетико" вынужден прервать выступления из-за серьезных проблем со спиной.

– В первую очередь я хочу поблагодарить за поддержку болельщиков "Боруссии" и "Атлетико", – написал на своей странице в Facebook Домингес. – В последние несколько лет я был в очень плохой физической форме, но продолжал играть, что привело меня к двум операциям на спине. По их итогам стало понятно, что мне нужно попрощаться с вами и с футболом. Никто в 27 лет не хотел бы стать инвалидом, и я должен заплатить за это большую цену.