18-летний Санчо – лучший игрок октября в Германии

Твиттер "Боруссии" поздравил своего полузащитника Джейдона Санчо с наградой лучшего игрока октября чемпионата Германии и дебютом в составе сборной Англии. 18-летний игрок вчера отыграл 90 минут в товарищеской игре против США (3:0).
В текущем сезоне Санчо во всех турнирах сыграл за "Боруссию" в 17 встречах, забил пять мячей и отдал семь голевых передач.
England Call-Up ✅– Borussia Dortmund (@BlackYellow) 16 ноября 2018 г.
Bundesliga Player of the Month ✅
What a season it’s been so far! 😎💪 pic.twitter.com/EI9VouOgOc
Загрузка...