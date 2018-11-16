18-летний Санчо – лучший игрок октября в Германии

Твиттер "Боруссии" поздравил своего полузащитника Джейдона Санчо с наградой лучшего игрока октября чемпионата Германии и дебютом в составе сборной Англии. 18-летний игрок вчера отыграл 90 минут в товарищеской игре против США (3:0).

В текущем сезоне Санчо во всех турнирах сыграл за "Боруссию" в 17 встречах, забил пять мячей и отдал семь голевых передач.