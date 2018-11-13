16 лет назад Лам и Швайнштайгер дебютировали за "Баварию"

16 лет назад, 13 ноября 2002-го года, Филипп Лам и Бастиан Швайнштайгер дебютировали в составе "Баварии".

Лам завершил карьеру в мае 2017 года. Он чемпион мира 2014 года, победитель Лиги чемпионов (2013), восьмикратныйчемпион Германии, шестикратный обладатель Кубка страны. В бундеслиге защитник провел 385 матчей, в составе немецкой сборной – 113. В составе сборной Германии Лам выиграл чемпионат мира-2014, дважды становился бронзовым призером ЧМ и вице-чемпионом Европы-2008.

Швайнштайгер выступал в "Баварии" с 2000 по 2015 год, выиграл 8 чемпионатов Германии, 7 Кубков Германии, два Кубка лиги, два Суперкубка страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Швайнштайгер выиграл со сборной Германии чемпионат мира-2014, дважды становился бронзовым призером ЧМ и вице-чемпионом Европы-2008. Последним клубом немца стал "Чикаго". На данный момент контракт футболиста с клубом истек.