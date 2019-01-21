10 лет назад Витсель получил награду лучшему игроку Бельгии. Вот как он выглядел

"Стандард" в официальном Твиттере напомнил о годовщине получения воспитанником клуба Акселем Витселем первой индивидуальной награды во взрослом футболе. 21 января 2009 года 20-летний хавбек получил "Золотую бутсу", приз лучшему игроку Бельгии по итогам года.
В составе "Стандарда" Витсель два сезона подряд - 2007/08 и 2008/09 - становился чемпионом Бельгии.
С 2012 по 2016 год Витсель защищал цвета "Зенита", а с этого сезона играет в дортмундской "Боруссии".
🔙 21/01/2009 🥇– Standard de Liège (@Standard_RSCL) 21 января 2019 г.
🔴⚪ Il y a exactement 10 ans, @axelwitsel28 a remporté le Soulier d'Or - Exact 10 jaar geleden won @axelwitsel28 de Gouden Schoen 👞#RSCL #StandardLegend #MondayMemories pic.twitter.com/zIPdjei80q
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