10 лет назад Витсель получил награду лучшему игроку Бельгии. Вот как он выглядел

"Стандард" в официальном Твиттере напомнил о годовщине получения воспитанником клуба Акселем Витселем первой индивидуальной награды во взрослом футболе. 21 января 2009 года 20-летний хавбек получил "Золотую бутсу", приз лучшему игроку Бельгии по итогам года.

В составе "Стандарда" Витсель два сезона подряд - 2007/08 и 2008/09 - становился чемпионом Бельгии.

С 2012 по 2016 год Витсель защищал цвета "Зенита", а с этого сезона играет в дортмундской "Боруссии".