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Юный посол "Футбола для дружбы" встретился с президентом России на ЧМ в Москве

Альберт Зиннатов стал почетным гостем шестого сезона программы "Футбол для дружбы".
Альберт Зиннатов стал почетным гостем шестого сезона программы "Футбол для дружбы".

14 июня Президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил в свою ложу Юного посла Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" Альберта Зиннатова посмотреть матч открытия чемпионата мира в Лужниках. Там 15-летний юноша встретился и пообщался с чемпионом мира-2002 Роберто Карлосом, а также чемпионом мира-2010 Икером Касильясом, который накануне принял участие в Международном детском форуме "Футбола для дружбы".

Альберт Зиннатов стал почетным гостем шестого сезона программы "Футбол для дружбы" и прибыл в Москву, как и другие его сверстники из 211 стран и регионов мира. Основной целью "Футбол для дружбы" ставит продвижение девяти ценностей программы: дружбы, равенства, справедливости, здоровья, мира, преданности, победы, традиции и чести. В детстве Альберту был поставлен диагноз сахарный диабет, но это не помешало юноше продолжить профессионально заниматься спортом.

Юный посол программы во время матча открытия ЧМ, в котором Россия разгромила Саудовскую Аравию (5:0), пообщался со звездами самой популярной игры на планете и обратил их внимание на ключевые общечеловеческие ценности и их влияние на гармоничное развитие общества.

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