Юный посол "Футбола для дружбы" встретился с президентом России на ЧМ в Москве

14 июня Президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил в свою ложу Юного посла Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" Альберта Зиннатова посмотреть матч открытия чемпионата мира в Лужниках. Там 15-летний юноша встретился и пообщался с чемпионом мира-2002 Роберто Карлосом, а также чемпионом мира-2010 Икером Касильясом, который накануне принял участие в Международном детском форуме "Футбола для дружбы".

Альберт Зиннатов стал почетным гостем шестого сезона программы "Футбол для дружбы" и прибыл в Москву, как и другие его сверстники из 211 стран и регионов мира. Основной целью "Футбол для дружбы" ставит продвижение девяти ценностей программы: дружбы, равенства, справедливости, здоровья, мира, преданности, победы, традиции и чести. В детстве Альберту был поставлен диагноз сахарный диабет, но это не помешало юноше продолжить профессионально заниматься спортом.

Юный посол программы во время матча открытия ЧМ, в котором Россия разгромила Саудовскую Аравию (5:0), пообщался со звездами самой популярной игры на планете и обратил их внимание на ключевые общечеловеческие ценности и их влияние на гармоничное развитие общества.