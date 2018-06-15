Юный посол "Футбола для дружбы" встретился с Президентом России

Вчера Президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил в свою ложу Юного посла Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" Альберта Зиннатова (15 лет) посмотреть матч открытия чемпионата мира по футболу-2018. Там юноша встретился и пообщался с португальским футболистом, выступающим за "Реал Мадрид" и сборную Португалии Криштиану Роналду, а также с, вратарем и капитаном португальского клуба "Порту" Икером Касильясом, который накануне принял участие в Международном детском форуме "Футбол для дружбы".

Альберт Зиннатов, почетный гость Шестого сезона программы "Футбол для дружбы", прибыл в Москву со своими сверстниками из 211 стран и регионов мира для продвижения девяти ценностей программы: дружбы, равенства, справедливости, здоровья, мира, преданности, победы, традиции и чести. В детстве Альберту был поставлен диагноз сахарный диабет, но несмотря на это, юноша продолжил профессионально заниматься спортом.