Впервые на поле "Футбола для дружбы" выйдет Юный рефери

Впервые в истории Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы", официального партнера Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, к Юным послам: футболисту, журналисту и тренеру присоединится Юный рефери. Теперь еще большее количество талантливых мальчиков и девочек смогут стать частью глобального проекта, охватывающего 211 стран и регионов мира. "Футбол для дружбы" – это проект о детях и для детей, именно они – главные герои программы, именно к ним прислушиваются не только сверстники, но и взрослые.

В Пятом сезоне ярким примером Юного тренера стал Рунжи Чуй из Китая. Большой вклад в программу внесла Ананья Камбодж из Индии – в 2017 году она выступила в роли ведущего Юного журналиста Международного детского пресс-центра, а в завершении официальных мероприятий, вдохновленная программой, выпустила книгу о девяти ключевых ценностях "Футбола для дружбы". Эталоном целеустремленности стал Юный футболист Пятого сезона Лукас Сауседо из Боливии – движимый примером отца, профессионального боливийского футболиста, решил пойти по его стопам и, преодолевая трудности, сделать все возможное для совершенствования спортивных навыков.

Опыт проведения программы показал, что все больше юных участников хотят присоединиться к такому масштабному проекту, как "Футбол для дружбы", который шестой год подряд с успехом принимает в свои ряды новые страны и регионы. Учитывая постоянно растущий интерес к программе, сегодня в состав единой команды "Футбола для Дружбы" наряду с Юным футболистом, Юным журналистом и Юным тренером войдут Юные рефери – Богдан Баталин из России (14 лет) и Джерардо Пеньялвер Билбао из Кубы (16 лет). Ребята были приглашены к участию Оргкомитетом программы.

На Чемпионате мира по "Футболу для дружбы" Юным рефери предстоит в бригаде со взрослыми наставниками судить все матчи 32 международных сборных дружбы, состоящих из детей разных национальностей, разного пола и разных физических возможностей, а также внести собственный неоценимый вклад

"Я очень рад, что буду участвовать в программе "Футбол для дружбы". Для меня это, прежде всего, возможность познакомиться с настоящими футбольными профессионалами, а также встретиться с ребятами из разных стран! Футбол объединяет нас всех, я с нетерпением жду начала программы, чтобы показать свои навыки и умения", – поделился эмоциями Джерардо Пеньялвер Билбао, Юный рефери программы "Футбол для дружбы" из Кубы, 16 лет.

"Я пошёл заниматься в школу арбитров, чтобы научиться судить. В будущем хочу стать профессиональным арбитром. Участие в программе "Футбол для дружбы" даст мне ещё больше опыта. Желаю всем ребятам удачи и хорошей игры без нарушений. Я могу быть строгим и даже удалить игрока, но судить обещаю справедливо", – сказал Богдан Баталин, Юный рефери программы "Футбол для дружбы" из России, слушатель школы арбитров при ОО "Федерация футбола города Иркутска", 14 лет.

"Отбор Юного рефери – замечательная инициатива и действительно новый этап для программы "Футбол для дружбы". Создание такой роли закономерно для проекта, ведь одна из его главных целей – помочь детям быть услышанными. Я уверен, что это будет полезно и интересно для всех участников, поскольку взрослые арбитры обычно руководствуются лишь формальными правилами, в то время как Юные рефери смогут продемонстрировать приверженность к ключевым ценностям "Футбола для дружбы" и, в свою очередь, научить чему-то взрослых", – отметил Герард Тиммерс, представитель программы "Футбол для дружбы" в Нидерландах, тренер футбольной команды "VV Alkmaar".