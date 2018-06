В Москвариуме завершился шестой сезон "Футбола для дружбы"

В среду в Москве прошел Международный детский форум в рамках Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы". Местом мероприятия стал Москвариум – самый крупный крытый океанариум Европы. В этом году "Футбол для дружбы" объединил 211 стран и регионов мира.

Программу поддерживают ФИФА, УЕФА, ООН, руководители национальных футбольных федераций, представители государственных структур. Для освещения событий в Москву прибыло свыше 300 журналистов ведущих международных СМИ. В Москвариуме собрались не только сотни Юных послов, Юных футболистов, Юных тренеров и Юных журналистов, принявших участие в международном лагере "Футбола для дружбы", но и большое количество вип-гостей. Среди них были:

– председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков;

– председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной думы Михаил Дегтярев;

– заместитель министра образования и науки Российской Федерации Ирина Потехина;

– российский параолимпиец, депутат Государственной думы РФ, председатель Всероссийского общества инвалидов, член исполкома Параолимпийского комитета России Михаил Терентьев и многие другие чиновники.

Безусловно, такое мероприятие не могло обойтись и без звезд футбола: международный форум "Футбола для дружбы" посетили такие выдающиеся спортсмены и тренеры, как чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Икер Касильяс, лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков, вице-капитан женской сборной Англии по футболу Алекс Скотт, прославленный тренер, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев, один из самых ярких форвардов России Дмитрий Булыкин и многие другие.

Одним из знаковых событий мероприятия стала презентация книги Ананьи Камбодж из Индии. Гостья из Индии принимала участие в пятом сезоне "Футбола для дружбы", и это событие натолкнуло ее на написание произведения под названием My Journey from Mohali to St. Petersburg. Молодой автор несколько часов старательно подписывала книги и вручала их всем желающим. Один из экземпляров достался и Виктору Зубкову.

В ходе мероприятия также проходило голосование, в котором выбирали национальную сборную, участвующую в чемпионате мира, достойную главной награды программы – Кубка "Девяти ценностей" – дружбы, равенства, справедливости, здоровья, мира, преданности, победы, традиции и чести.

После всех мероприятий в холле Москвариума гости переместились в концертный зал, где прошел торжественный концерт с шоу-программой с морскими обитателями, артистами Москвариума. Концертная программа завершилась торжественным награждением Юных победителей и номинантов шестого сезона "Футбола для дружбы". (Андрей СИЗЯКИН)