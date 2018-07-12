В "Футболе для дружбы" в одной сборной играли футболисты из Северной и Южной Кореи

Юные участники Шестого сезона Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" благополучно вернулись в родные страны. Это мальчики и девочки разных национальностей и разных физических возможностей, которые побывали в Москве в период с 8 по 15 июня, чтобы принять участие в финальных мероприятиях программы: Международном лагере дружбы, первом чемпионате мира по "Футболу для дружбы", Международном детском форуме и в мероприятиях оргкомитета чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Журналисты международных СМИ отметили, что в новом сезоне "Футбола для дружбы" в одной сборной играли Юные футболисты из КНДР и Кореи.

По результатам Открытой жеребьевки, которая прошла еще в феврале 2018 года, Юные футболисты этих стран оказались в одной Международной сборной дружбы Blonde Capuchin, объединившей юные таланты из разных частей света.

Юный посол из Кореи Чанву Ким, профессионально занимающийся футболом с 7 лет, был отобран для участия в Шестом сезоне "Футбола для дружбы" южнокорейской Национальной футбольной федерацией в результате открытого конкурса среди юношеских футбольных клубов страны. Юный участник из КНДР Тае Гвон Ри, играющий в футбол с 8 лет, для участия в программе также прошел серьезный отбор: он победил в конкурсе на владение мячом среди сверстников из лучших юношеских футбольных школ страны.

"Шестой сезон "Футбола для дружбы", благодаря своему беспрецедентному масштабу, смог объединить в одной команде детей со всех уголков мира. Ценности, которые продвигают участники программы – основа гармоничного развития личности, без которых нельзя достичь успеха не только в спортивной, но и во всех остальных сферах жизни. Благодаря особой атмосфере, которую нам удалось создать на проекте, все дети вне зависимости от их пола, национальности и физических возможностей могут свободно общаться друг с другом без каких-либо границ", – сказал глобальный руководитель Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" Владимир Серов.

"Участие в программе "Футбол для дружбы" помогло мне не только завести новых друзей из разных стран мира, но и улучшить свои спортивные навыки, ведь с нами занимались настоящие профессионалы. И я навсегда запомню день открытия чемпионата мира по футболу, ведь мне посчастливилось представлять свою страну на церемонии матча-открытия Россия – Саудовская Аравия! Моя мечта сбылась!", – сказал Тае Гвон Ри из КНДР.