Участники "Футбола для дружбы" из 211 стран и регионов прибыли в Москву

В Москве стартовал цикл главных мероприятий Шестого сезона Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы". Для участия в глобальном проекте в столицу приехали 1500 детей и взрослых. В этом году "Футбол для дружбы" объединил 211 стран и регионов мира. Программу поддерживают ФИФА, УЕФА, ООН, руководители национальных футбольных федераций, представители государственных структур. Для освещения событий в Москву приедут свыше 300 журналистов ведущих международных СМИ.

В течение следующих нескольких дней Юных послов ключевых человеческих ценностей – мира, дружбы и равенства – ожидает насыщенная образовательная программа. Так, в рамках работы трехдневного Международного лагеря дружбы для Юных футболистов, Юных журналистов и Юных тренеров будут проводиться спортивные тренировки и практические мастер-классы с мировыми звездами футбола и профессиональными тренерами. В рамках социальной секции образовательной программы перед детьми выступят общественные деятели, представители фондов по защите природы, своим опытом с молодыми талантами Международного детского пресс-центра поделятся журналисты ведущих российских и зарубежных СМИ. Все юные участники посетят занятия Школы "Девяти ценностей", получившей оценку ООН как уникальная образовательная программа, а также примут участие в олимпийском уроке и Международном детском экологическом форуме.

12 июня по завершении тренировок 32 международные Сборные Дружбы, названные в честь редких видов исчезающих животных, встретятся на поле в рамках чемпионата мира по "Футболу для дружбы". Кульминацией финальных мероприятий программы станет Международный детский форум "Футбол для дружбы"-2018, который пройдет в Москвариуме – самом крупном крытом океанариуме Европы. Кроме того, Юные послы программы посетят главное мировое футбольное событие 2018 года – матч открытия чемпионата мира по футболу.