Участники "Футбола для дружбы" из 211 стран и регионов прибыли в Москву

В Москве стартовал цикл главных мероприятий Шестого сезона Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы". Для участия в глобальном проекте в столицу приехали 1500 детей и взрослых. В этом году "Футбол для дружбы" объединил 211 стран и регионов мира. Программу поддерживают ФИФА, УЕФА, ООН, руководители национальных футбольных федераций, представители государственных структур. Для освещения событий в Москву приедут свыше 300 журналистов ведущих международных СМИ.
В течение следующих нескольких дней Юных послов ключевых человеческих ценностей – мира, дружбы и равенства – ожидает насыщенная образовательная программа. Так, в рамках работы трехдневного Международного лагеря дружбы для Юных футболистов, Юных журналистов и Юных тренеров будут проводиться спортивные тренировки и практические мастер-классы с мировыми звездами футбола и профессиональными тренерами. В рамках социальной секции образовательной программы перед детьми выступят общественные деятели, представители фондов по защите природы, своим опытом с молодыми талантами Международного детского пресс-центра поделятся журналисты ведущих российских и зарубежных СМИ. Все юные участники посетят занятия Школы "Девяти ценностей", получившей оценку ООН как уникальная образовательная программа, а также примут участие в олимпийском уроке и Международном детском экологическом форуме.
It was the first day of the International Children’s social programme Football for Friendship in Moscow yesterday. This day was full of Young participants’ emotions. Watch how children shared their first impressions with Young Journalists! #F4F #FOOTBALLFORFRIENDSHIP #F4F2018DIGEST #WEAREF4F 🌎⚽️ Watch the full video on our Facebook page & YouTube! Channel
12 июня по завершении тренировок 32 международные Сборные Дружбы, названные в честь редких видов исчезающих животных, встретятся на поле в рамках чемпионата мира по "Футболу для дружбы". Кульминацией финальных мероприятий программы станет Международный детский форум "Футбол для дружбы"-2018, который пройдет в Москвариуме – самом крупном крытом океанариуме Европы. Кроме того, Юные послы программы посетят главное мировое футбольное событие 2018 года – матч открытия чемпионата мира по футболу.