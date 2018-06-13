"Шимпанзе"! И другие чемпионы мира по дружбе

В Москве прошел Первый Чемпионат мира по "Футболу для дружбы"

Филипп ПАПЕНКОВ

из Черкизова

– Все мы с нетерпением ждем начала чемпионата мира, но сегодня, побывав здесь, я понял: турнир уже стартовал! – сказал исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев, выйдя на поле поздравлять победителей турнира. Соревнования прошли на "Сапсан Арене" в рамках шестого сезона Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы".

В этом году программа объединила ребят разных национальностей, разного пола и разных физических возможностей из 211 стран и регионов мира!

Рано утром 12-летние игроки вышли на газон, разделившись на 32 международные Сборные Дружбы, названные в честь редких видов исчезающих животных. А в роли тренеров также выступили дети из разных уголков мира, но постарше – 14-16-летние.

Матчи в восьми группах прошли в два круга, а ближе к вечеру заполненные до отказа трибуны наблюдали за решающими играми.

Почетными гостями турнира помимо Алаева стали министр спорта России Павел Колобков, лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков, известный в прошлом нападающий национальной команды Дмитрий Булыкин и многие другие.

По словам экс-форварда "Зенита" Кержакова, подобные соревнования способны оказать по-настоящему серьезное влияние на развитие вида спорта в стране, а также привить детям главные жизненные ценности.

Победу в турнире одержала сборная, названная в честь шимпанзе. Чтобы оценить географический охват мероприятия, достаточно взглянуть на состав команды, одержавшей победу в финале: за нее выступали голкипер из Доминики, защитники из Сент-Китс и Невис, Малави, полузащитники из Колумбии и Бенина, а также форвард из ДР Конго. Причем тренировал команду "Шимпанзе" Юный тренер из Саранска.

Одним футболом дело, конечно, не ограничивается. Программа традиционно поддерживает экологическую инициативу. В этом году запущена акция HAPPY BUZZ DAY, посвященная редким и вымирающим видам животных. Главная цель – привлечение внимания людей из разных стран к проблеме защиты окружающего мира и бережному отношению к природе. К акции присоединились заповедники вымирающих видов животных Непала, США, Великобритании и России. В том числе об этом пойдет речь в среду в Центре океанографии и морской биологии "Москвариум", где пройдет Международный детский форум "Футбол для дружбы".