Осталось 18 дней до главных событий "Футбола для дружбы"-2018

С 8 по 15 июня в Москве встретятся участники шестого сезона Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы". В этом году мероприятие объединит 211 стран и регионов. Юные послы программы – дети с уникальными личными историями, восходящие звезды спорта и журналистики, различные таланты со всех уголков мира.

Так, например, в качестве Юного журналиста в программе участвует Язан Таха из Сирии, который в настоящее время является популярным блогером и действующим со-комментатором футбольных матчей. В число Юных футболистов программы вошел Поадей Себастьян из Новой Каледонии, одного из оазисов Океании, который играет в футбол с 4-х лет, а сегодня является одним из самых юных спортсменов в футбольной команде его народа кониамбо – Stade de Koniambo-Football Club. В качестве одного из Юных тренеров выступит российская футболистка София Баженова, полузащитница женской сборной России U-16.

В прошлом сезоне свой публицистический таланта проявила Ананья Камбодж из Индии –она была Юным журналистом детского пресс-центра, а после завершения мероприятий написала книгу о девяти ключевых ценностях, которые помогают делать мир лучше. Премьера книги My Journey from Mohali to St. Petersburg состоится 13 июня. Участница нового сезона из Арубы Шекайли Ларианн Асенсьон активно продвигает экологическую миссию "Футбола для дружбы" в родной стране, рассказывает о ценностях программы на встречах со сверстниками и с общественно-политическим и деятелями Арубы, подчеркивая, что в 2018 году дети региона Океании впервые получили возможность представлять свои страны на "Футболе для дружбы".

"Я верю, что наш мир нельзя изменить в одиночку. Все лучшее, что создано на нашей Планете – плод коллективного труда очень многих людей. И я думаю, что такая уникальная возможность для детей со всего мира, как участие в программе "Футбол для дружбы" поможет мне изменить к лучшему не только мою жизнь, но и жизнь моих сверстников в Афганистане – ведь по возвращении я обязательно поделюсь своим опытом, приобретенным в Москве, со своими друзьями", – сказал Юный посол "Футбола для дружбы" Ахмад Сейар (Афганистан), 12 лет.

"Счастлива, что в этом году приму участие в глобальной программе "Футбол для дружбы". Хочу, чтобы все участники узнали о моей стране. Уверена, что время, проведенное в России, запомнится мне надолго, ведь раньше я никогда не встречалась с таким большим количеством детей из разных стран, с которыми мы с первых дней станем одной большой командой!" – поделилась эмоциями Шекайли Асенсьон.