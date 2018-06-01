Одна из национальных сборных ЧМ-2018 получит Кубок "Девяти ценностей"

В преддверии финальных мероприятий Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" в Доме футбола состоялась презентация главной награды программы – Кубка "Девяти ценностей". В мероприятии приняли участие первый вице-президент РФС Никита Симонян, заместитель генерального директора РФС Александр Зорков, исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан, заместитель генерального директора РФС по международным вопросам Екатерина Федышина, старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков. Ведущим презентации выступил заместитель шефа отдела футбола ИД "Спорт Экспресс" Дмитрий Зеленов.

Юные участники программы Денис Аладьев из Пензы и Даниил Коробков из Москвы на пресс-конференции рассказали об истории и значении уникальной награды.

В Шестом сезоне "Футбола для дружбы" Кубок "Девяти ценностей" будет вручен одной из 32 национальных футбольных сборных, выступающих на ЧМ-2018. Обладатель награды определится путем голосования Юных послов из 211 стран и регионов мира: с 09 по 11 июня в рамках Международного лагеря дружбы юными участниками программы будет определен шорт-лист национальных сборных. Итоги будут объявлены 13 июня, а авторская копия трофея пополнит экспозицию музея РФС.

Кубок "Девяти ценностей" – уникальный приз, отмечающий основные девять ценностей программы – дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

"Я желаю удачи Юным послам программы "Футбол для дружбы" в продвижении ключевых общечеловеческих ценностей, таких как победа, дружба и справедливость. Без понимания этих важных базовых принципов нельзя стать успешным футболистом, тренером, да и представителем любой другой профессии, – начал свое напутствие Кержаков. -* Год назад мне посчастливилось воочию наблюдать чемпионат "Футбола для дружбы" в Санкт-Петербурге, где играли дети из 64 стран. Во время турнира арбитры были нужны только для того, чтобы следить за временем матча, а на поле не было абсолютно никаких разногласий, это была настоящая дружба и справедливость. Я счастлив, что ребята двенадцати лет продвигают такие замечательные ценности и показывают нам, взрослым, каким должен быть не только футбол, но и сама жизнь".

"Я желаю удачи Юным послам программы "Футбол для дружбы" в продвижении ключевых общечеловеческих ценностей, таких как победа, дружба и справедливость. Без понимания этих важных базовых принципов нельзя стать успешным футболистом, тренером, да и представителем любой другой профессии. Год назад мне посчастливилось воочию наблюдать Чемпионат "Футбола для дружбы" в Санкт-Петербурге, где играли дети из 64 стран. Во время Чемпионата арбитры были нужны только чтобы следить за временем матча, на поле не было абсолютно никаких разногласий, это была настоящая дружба и справедливость. Я счастлив, что ребята двенадцати лет продвигают такие замечательные ценности и показывают нам, взрослым, каким должен быть не только футбол, но и сама жизнь", – сказал знаменитый футболист, заслуженный мастер спорта России, Посол программы "Футбол для дружбы" Александр Кержаков.

"Футбол – школа жизни, поскольку здесь вы переживаете весь спектр эмоций, и это душевное богатство останется с вами навсегда. Ценности футбола проносятся внутри каждого человека в течение жизни, а самая важная ценность – это общение. Недавно мы провели товарищеский матч юношеских сборных из разных стран в Волгограде. После игры русские и немецкие игроки стали общаться, они смеялись, отлично понимая друг друга, несмотря на разницу в языках. Может быть они и не встретятся в будущем, но эти эмоции и переживания они пронесут с собой через всю жизнь," – отметила Федышина.

"Когда смотришь на футбольный мяч, то ловишь себя на мысли, что это маленькая модель нашей планеты. Футбол объединяет всех. Девять ценностей – дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь – являются движущей силой не только в спорте, но и в обычной жизни. Здорово, что ребята обретают новых друзей, как на футбольном поле, так и за его пределами. А в нашей футбольной семье благодаря этой программе прибавилось еще три миллиона человек. Мы всегда ждем вас на матчах российской футбольной премьер-лиги", – добавил в свою очередь Чебан.

"Очень здорово, что программа "Футбол для дружбы" дает возможность юным участникам выбирать профессиональную футбольную команду, которая получает такую необычную и важную награду. Это позволяет ощутить себя частью чего-то глобального и важного. Приятно, что организаторы программы готовы доверить такое решение нам, обычным детям, которые каждый день ходят в школу, играют во дворе в футбол, причем по всему миру. Кроме того, я считаю, что девять ценности программы играют важную роль в жизни каждого человека, а тем более – футболиста. Поэтому на финальных мероприятиях программы я и мои друзья из разных стран с удовольствием расскажут миру об этих ценностях и о том, как футбол и дружба объединяют страны, культуры и народы", – сказал Юный посол "Футбола для дружбы" Денис Аладьев.

"Для меня девять ключевых ценностей программы – это ориентир в общении с другими людьми. Я считаю, что без следования ключевым общечеловеческим ценностям нельзя стать хорошим и успешным человеком. Я рад, что программа "Футбол для дружбы" позволяет мне вместе с ребятами со всего мира стать послами дружбы, равенства, справедливости, здоровья, мира, преданности, победы, традиции и чести. Чем больше людей в мире будет говорить, обсуждать и привлекать внимание к этим ценностям, тем лучше станет наша жизнь. Мне кажется, такую награду, как Кубок "Девяти ценностей" нужно в будущем вручать не только лучшим футбольным клубам, но и людям, которые долгое время в своей жизни продвигают эти ценности в своей сфере – например, врачам, учителям или благотворительным организациям, которые спасают людей", – сказал Юный посол "Футбола для дружбы" Даниил Коробков.