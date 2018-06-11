Чемпион Европы провел мастер-класс для участников "Футбола для дружбы"

Во второй день Международного лагеря дружбы Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" участники поучаствовали в мастер-классе с известным спортсменом. Тренировку Юных футболистов провел двукратный чемпион Европы по футболу среди людей с ограниченными возможностями в составе сборной России, чемпион мира по следж-хоккею Игорь Ломакин.

Мастер-класс прошел на игровом поле Field of Victory в академии по футболу "Спартак" им. Ф. Черенкова. Ломакин показал несколько приемов с мячом, а затем попросил детей повторить их. Причем, на костылях. Это оказалось непростой задачей для ребят, многие в процессе игры падали или роняли костыли. Тренировка наглядно показала Юным футболистам принцип "Футбола для дружбы": каждый, вне зависимости от пола, возраста, расы, национальности или физических возможностей, может играть в футбол.

Игорь ЛОМАКИН (в центре) и участники "Футбола для дружбы".

"В футболе нет и не может быть каких-либо границ, – обратился к Юным футболистам Ломакин. – Неважно, какие у вас физические возможности или заболевания. Не имеет значения, насколько развит футбол в вашей стране. Если есть желание и стремление, то можно достичь самых больших высот".

Урок от чемпиона вызвал интерес среди Юных футболистов, многие остались поиграть в футбол со спортсменом после окончания мастер-класса. Так, вратарь Международной сборной Дружбы Dama gazelle Дарио Никой Грей вышел на поле и попытался обыграть Ломакина "один на один".