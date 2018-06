211 стран и регионов приняли участие в шестом Международном детском форуме "Футбол для дружбы"

В среду в Москве в рамках Шестого сезона международной детской социальной программы "Футбол для дружбы", организованной ПАО "Газпром" – официальным партнером ФИФА и чемпионата мира по футболу-2018 в России, – прошел Международный детский форум.

Шестой сезон программы стал уникальным по масштабу: он объединил участников из 211 стран и регионов мира, представляющих Азию, Африку, Австралию и Океанию, Европу, Северную Америку и Южную Америку.

В Форуме приняли участие 1 500 детей, а также их сопровождающие. Общее количество участников и гостей составило около 5 000 человек. На мероприятии выступили мальчики и девочки, в том числе с инвалидностью, участвовавшие в программе в качестве Юных футболистов, Юных журналистов и Юных тренеров. Всех их объединила одна миссия: продвижение общечеловеческих ценностей – дружбы, равенства, справедливости, здоровья, мира, преданности, победы, традиций и чести.

Почетными гостями мероприятия стали представители правительства Российской Федерации, Олимпийского комитета России, ФИФА, главы футбольных федераций, звезды футбола, олимпийские и паралимпийские чемпионы, общественные деятели. Со словами приветствия к юным участникам обратился Икер Касильяс, испанский футболист, вратарь и капитан португальского клуба "Порту". С ребятами пообщались старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков, сирийский футболист Фирас Аль-Хатиб, а также Принц, административный директор Футбольной федерации Саудовской Аравии Абдулрахман Бин Ибрахим Альсайяр.

Форум открыл председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец зачитала торжественное обращение Президента Российской Федерации Владимира Путина к участникам форума. В обращении, в частности, говорится: "В нынешнем году финальные мероприятия программы проходят в особой, предпраздничной обстановке, ведь совсем скоро Россия будет принимать чемпионат мира по футболу ФИФА-2018 и встречать сильнейших спортсменов планеты. Накануне столь значимого события в Москву съехались юные футболисты из 211 стран, чтобы в честной борьбе продемонстрировать свои таланты и возможности, поучиться мастерству у признанных звезд футбола, познакомиться со сверстниками. Убежден, что такие масштабные инициативы, как проект "Футбол для дружбы" выполняют важную миссию. Они поддерживают детский и юношеский спорт, служат продвижению ценностей здорового, активного образа жизни, воспитывают у ребят уважение к представителям разных национальностей и культур".

На форуме был объявлен победитель детского голосования, получивший в этом году главную награду программы – Кубок "Девяти ценностей". Юные участники "Футбола для дружбы" выбрали из 32 национальных сборных, принимающих участие в чемпионате мира по футболу, сборную Бразилии как команду, наиболее полно отвечающую ценностям программы. В тройку лидеров также вошли сборные России и Германии.

В рамках Международного детского форума "Футбол для дружбы" состоялась мировая премьера книги Юного посла программы – Ананьи Камбодж из Индии. Вдохновленная прошлым сезоном, где она выступила в роли ведущего Юного журналиста Международного детского пресс-центра, девочка написала собственную книгу My journey from Mohali to St. Petersburg, в которой она рассказывает о самых важных человеческих ценностях, помогающих менять мир к лучшему.

форум проходил в Центре океанографии и морской биологии "Москвариум" – уникальном комплексе, самом крупном крытом океанариуме Европы. В рамках шоу-программы ребята смогли увидеть морских обитателей на расстоянии вытянутой руки. В этом году экологическая инициатива "Футбола для дружбы" посвящена привлечению внимания общества к проблемам вымирания редких видов животных.

На весь период финальных мероприятий программы, которые проходят с 8 по 15 июня, были запущены экологичные маршруты дружбы: четыре автобуса на газомоторном топливе возглавили колонны транспорта, перевозящего международные делегации. Это помогает существенно сократить загрязнение воздуха.

В 2018 году по традиции отмечался Всемирный день футбола и дружбы. 25 апреля на всех континентах планеты, в 180 городах мира прошли торжественные мероприятия, посвященные продвижению дружбы, взаимного уважения и здорового образа жизни. Десятки тысяч детей и взрослых приняли участие в дружеских матчах, открытых тренировках, флэшмобах и спортивных праздниках, на которых каждый, кто разделяет важнейшие общечеловеческие ценности, повязал на руку официальный символ программы – Браслет дружбы. По всему миру участников поддержали известные футболисты, тренеры, телеведущие и артисты, а также представители государственных структур.

В начале сезона по результатам Открытой жеребьевки были сформированы 32 Международные футбольные Сборные Дружбы, названные в честь редких и исчезающих видов животных, а также определены позиции для каждого Юного футболиста (вратарь, защитник, полузащитник или нападающий) из 211 стран и регионов. Команды, сформированные по принципу "Футбола для дружбы", позволили детям разных национальностей и культур найти общий язык и научиться идти на компромиссы ради общих побед.

В рамках финальных мероприятий Шестого сезона программы в преддверии чемпионата мира по футболу-2018 32 Сборные Дружбы встретились в Москве на чемпионате мира по "Футболу для дружбы". Победу в первенстве одержала сборная Chimpanzee, в состав которой входят ребята из Доминики, Сен-Китс и Нэвиса, Малави, Колумбии, Бенина и Демократической Республики Конго.

Все финальные мероприятия Шестого сезона освещали Юные журналисты Международного детского пресс-центра программы. Ребята не только попробовали себя в роли корреспондентов, проводящих прямой репортаж со спортивных мероприятий, но и перенимали опыт у профессиональных журналистов ведущих спортивных СМИ России в ходе мастер-классов. Юные журналисты готовили новости для ведущих мировых СМИ, выпускали ежедневные номера детской газеты "Футбол для дружбы", вели дневники и публиковали заметки в социальных сетях. Материалы готовились на 62 языках.

Во время подготовки к Чемпионату и Форуму дети и взрослые со всего мира приняли участие в работе трехдневного Международного лагеря дружбы в Москве. Для них были проведены мастер-классы звезд мирового футбола, футбольные тренировки под руководством Юных тренеров, игровые занятия Школы "Девяти ценностей", в том числе посвященные экологической миссии программы, Олимпийский урок с известными российскими спортсменами. В Международном лагере дружбы выступили представители Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), а также спикеры программы "Цели устойчивого развития" ООН, которые поддерживает программа "Футбол для дружбы".

Все юные участники программы "Футбол для дружбы" посетили матч-открытие чемпионата мира по футболу.

"Я рада приветствовать всех участников, организаторов и зрителей форума. Ребята собрались здесь и объединились под эгидой такой замечательной игры, как футбол, независимо от их национальности. Самое большое достижение проекта, что ребята действительно дружат. Такие гуманитарные проекты помогают людям друг друга понимать", – сказала заместитель председателя правительства Ольга Голодец.

"Газпром" как одна из самых социально-ответственных компаний в мире всегда поддерживала развитие детского спорта. Футбол, который по праву считается самым популярным и массовым видом спорта в мире, больше других подходит для объединения людей, говорящих на разных языках, вокруг ценностей, понятных любому человеку на нашей планете. В первую очередь, это мир, равенство и дружба. Для ребят это возможность, в первую очередь, найти новых друзей: вместе учиться, развиваться и добиваться успехов в спорте. Сегодня участники нашего форума – это дети из 211 стран и регионов мира. По сравнению с 2013 годом, когда мы впервые начали программу "Футбол для дружбы", география мероприятия выросла в 26 раз. За прошедшие пять лет в программе приняли участие более 4 тысяч ребят. Общее количество сторонников проекта превысило 3 миллиона человек", – сказал председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков.

"Рад участвовать в финальных мероприятиях шестого сезона "Футбола для дружбы". Очень здорово, что дети со всего мира объединены таким проектом: это важно не только для спортивного развития, но и для развития личности. Приятно видеть, как молодые таланты вкладывают душу в любимое дело, удивительно, как всего за 3 дня лагеря дети успели стать друзьями и продемонстрировать настоящую командную игру", – сказал генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев.

"Для меня большое удовольствие видеть так много счастливых лиц, столько счастливых детей со всего мира на Международном детском форуме "Футбол для дружбы"! Я хочу выразить благодарность за приглашение на это невероятное событие, потому что две основы программы – это две самые важные вещи в моей жизни: дружба и футбол. Я надеюсь, что футбол откроет вам двери не только в спорт, но и во все сферы вашей жизни. Здесь, на Форуме участники из 211 стран, входящих в ФИФА; здесь много людей со всего мира, которые действительно любят футбол. Футбол – это прекрасная платформа для социальных изменений, которые помогут сделать этот мир более открытым и толерантным. Получайте удовольствие от этого уникального опыта и приберегите энергию для Чемпионата мира по футболу, который начнется уже очень скоро!", -сказал вратарь и капитан португальского клуба "Порту" Икер Касильяс.

"Я хочу сказать: не позволяйте никому удерживать вас – вы можете исполнить свои мечты. Футбол разрушает огромное количество барьеров; благодаря футболу я нашла много друзей, смогла увидеть мир, познакомиться с разными культурами и, что самое важное, провела лучшее время в своей жизни. Мечтайте о большем, верьте в мечту и идите к ней", – сказала экс-защитник национальной сборной Англии по женскому футболу Алекс Скотт.