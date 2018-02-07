Зобнин и Ханни - в основе "Спартака" на матч против "Спарты"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на товарищеский матч против "Спарты". С первых минут на поле появится новичок Софьян Ханни.

Полностью состав красно-белых выглядит следующим образом:

Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернанду, Глушаков, Промес, Ханни, Зобнин, Луиз Адриану.

Матч "Спартак" - "Спарта" пройдет сегодня, начало - в 20.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.