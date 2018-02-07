19:35 | Футбол — Товарищеские матчи

Зобнин и Ханни - в основе "Спартака" на матч против "Спарты"

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Стал известен стартовый состав "Спартака" на товарищеский матч против "Спарты". С первых минут на поле появится новичок Софьян Ханни.

Полностью состав красно-белых выглядит следующим образом:

Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернанду, Глушаков, Промес, Ханни, Зобнин, Луиз Адриану.

Матч "Спартак" - "Спарта" пройдет сегодня, начало - в 20.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Karerra

Ну чё и правильно Федун с Каррерой делают - надо оттестировать вообще как этот Ханни в бою.

20:57

Shast1983.83

Ребров пожарник. С Селиховым поспокойнее стало на последнем рубеже, странное решение.

20:24

NapoliFC

Конечно Ребров, он опытнее и до травмы был основным, сейчас он вылечился.

20:11

pahom-17

в принципе вся основа..чего не ожидал , если честно о чем и писал ранее..так что виноват исправлюсь...)))

19:59

баламошка

Зобни и Ханин.

19:58

Роман72

Это уже похоже на генеральную репетицию

19:56

shpasic

Ребров против Атлетика?

19:53

NapoliFC

Походу это те кто выйдет против Атлетика.

19:42