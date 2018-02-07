Зобнин и Ханни - в основе "Спартака" на матч против "Спарты"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на товарищеский матч против "Спарты". С первых минут на поле появится новичок Софьян Ханни.
Полностью состав красно-белых выглядит следующим образом:
Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернанду, Глушаков, Промес, Ханни, Зобнин, Луиз Адриану.
Матч "Спартак" - "Спарта" пройдет сегодня, начало - в 20.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
💥🔴⚪ Наш состав на товарищеский матч #СпартакСпарта 🤝– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 7 февраля 2018 г.
👆Обязательно в 20:30 включайте прямую трансляцию ⚽👇
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#КрасноБелаяМарбелья #ВпередСпартак pic.twitter.com/vU6138QW6U
Karerra
Ну чё и правильно Федун с Каррерой делают - надо оттестировать вообще как этот Ханни в бою.
20:57
Shast1983.83
Ребров пожарник. С Селиховым поспокойнее стало на последнем рубеже, странное решение.
20:24
NapoliFC
Конечно Ребров, он опытнее и до травмы был основным, сейчас он вылечился.
20:11
pahom-17
в принципе вся основа..чего не ожидал , если честно о чем и писал ранее..так что виноват исправлюсь...)))
19:59
баламошка
Зобни и Ханин.
19:58
Роман72
Это уже похоже на генеральную репетицию
19:56
shpasic
Ребров против Атлетика?
19:53
NapoliFC
Походу это те кто выйдет против Атлетика.
19:42