Зинедин Зидан: "Матч с "Фиорентиной" позволил игрокам "Реала" получить игровое время"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после победы над "Фиорентиной" в матче Кубка Сантьяго Бернабеу (2:1) отметил, что этот поединок был полезен, так как некоторым игрокам была необходима практика. Также он рад, что Криштиану Роналду​ забил фантастический гол в концовке первого тайма.

- Криштиану Роналду показал на что способен, мы рады, что он здесь, - цитирует пресс-служба клуба Зидана. - Я счастлив, потому что фанатам был очень важен этот трофей. Мы достигли того, чего хотели, кубок остается здесь, и мы все счастливы. "Реал" получил то, на что и рассчитывал - мы дали сыграть футболистам, у которых не было много игрового времени, для этого и нужны подобные встречи. Теперь нам нужно отдохнуть, а завтра мы начнем думать о нашей игре чемпионата Испании против "Валенсии", которая близка.