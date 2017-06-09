Жулиану - в запасе Бразилии на матч с Аргентиной

Стали известны составы Бразилии и Аргентины на товарищеский матч. Хавбек "Зенита" Жулиану остался в запасе бразильцев. Полностью составы выглядят следующим образом:

Бразилия: Вевертон - Фагнер, Тиагу Силва, Жил, Филипе Луис - Паулинью, Фернандинью - Ренату Аугусту, Виллиан, Филиппе Коутинью - Габриэл Жезус.

Запасные - Диегу Алвес, Дуглас Коста, Жемерсон, Эдерсон, Родригу Кайю, Тайсон, Рафинья, Диегу Соуза, Давид Луиз, Алекс Сандру, Жулиану, Родригинью.

Аргентина: Ромеро, Отаменди, Майдана, Меркадо - Хосе Гомес, Билья, Банега, Ди Мария - Месси, Игуаин, Дибала.

Запасные - Аларио, Акунья, Тальяфико, Ланцини, Паредес, Г. Родригес, И. Фернандес, Корреа, Гузман, Маммана, Фасио, Сальвио, Икарди, Рулли, А. Гомес.

Матч Бразилия - Аргентина начнется в 13.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.