12:50 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Жулиану - в стартовом составе Бразилии на матч с Австралией


Стали известны составы Австралии и Бразилии на товарищеский матч. С первых минут в составе бразильцев появится хавбек "Зенита" Жулиану

Полностью "старты" команд выглядят следующим образом: 

Австралия: Лангерак - Леки, Сэйнсбери, Дегенек, Райт, Бехич - Луонго, Миллиган - Троиси, Крус - Кэйхилл.

Бразилия: Диегу Алвес - Рафинья, Тиагу Силва, Родригу Кайу, Давид Луиз, Сандру - Паулинью, Жулиану - Филиппе Коутинью, Дуглас Коста - Диегу Соуза.

Матч начнется в 13.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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