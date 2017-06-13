Жулиану - в стартовом составе Бразилии на матч с Австралией

Стали известны составы Австралии и Бразилии на товарищеский матч. С первых минут в составе бразильцев появится хавбек "Зенита" Жулиану.

Полностью "старты" команд выглядят следующим образом:

Австралия: Лангерак - Леки, Сэйнсбери, Дегенек, Райт, Бехич - Луонго, Миллиган - Троиси, Крус - Кэйхилл.

Бразилия: Диегу Алвес - Рафинья, Тиагу Силва, Родригу Кайу, Давид Луиз, Сандру - Паулинью, Жулиану - Филиппе Коутинью, Дуглас Коста - Диегу Соуза.

Матч начнется в 13.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.