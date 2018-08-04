"Жирона" разгромила "Тоттенхэм"

"Жирона" в товарищеском матче на своем поле разгромила "Тоттенхэм" со счетом 4:1.

Хозяева в прошлом чемпионате Испании заняли десятое место, гости завершили прошлый чемпионат Англии на третьей строчке.

Товарищеский матч

"Жирона" (Испания) – "Тоттенхэм" (Англия) – 4:1 (2:1)

Голы: Лукас, 13 (0:1). Хуанпе, 22 (1:1). Лосано, 34 (2:1). Порту, 53 (3:1). Алейкс Гарсия, 61 (4:1).

"Жирона": Буну (Вито, 85), Хуанпе (Хонас Ромалью, 82), Муньеса (Алькала, 72), Эспиноса (Планас, 73), Гранель, Алейкс Гарсия, Борха (Монтес, 83), Порро (Андзуана, 82), Тимор (Пере Понс, 65), Порту (Адай, 70), Лосано (Сони, 66).

"Тоттенхэм": Форм (Гассанига, 46), Орье (Уокер-Питерс, 46), Эйома (Танганга, 82), Дэйвис, Джорджиу, Амос (Магома, 81), Марш (Боуден, 83), Скипп, Нкуду, Сон Хын Мин (Трейси, 81), Лукас (Льоренте, 46).

Предупреждения: Борха, 35. Гранель, 44. Муньеса, 45+3. Сони, 66.

4 августа. Жирона. Стадион Montilivi.​