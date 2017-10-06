Ждать ли связку Кокорин – Смолов в сборной России? Отвечает Черчесов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед товарищеским матчем против Кореи отметил, что против этого соперника национальная команда сыграет по схеме с тремя центральными защитниками.

– Ждать ли связку Кокорин – Смолов? И какую тактическую схему выберете в защите?

– Даже сегодня наигрывали и в четыре защитника, и в три. Но с Кореей предпочтение будет выбрано схеме с тремя. Вариантов много, это нормально. Вы смотрите на фамилии, а мы смотрим по-другому. Многие растут, и не замечать это нельзя. Не зацикливаюсь на именах. У нас появляются новые имена. Стараемся объективно ко всему подходить. Так и будем продолжать.

Матч Россия – Корея пройдет в субботу, 7 октября, начало встречи – в 17:00. "СЭ" проведет трансляцию встречи.​

Пресс-конференция Черчесова и Акинфеева. LIVE!