"Зенит" встретится с "Интером" в контрольном матче

"Зенит" проведет контрольный матч с "Интером" 21 июля, информирует официальный сайт петербургского клуба. Встреча пройдет в Пизе на стадионе имени Ромео Анконетани.
Отмечается, что "Зенит" сыграет с "Интером" впервые в истории.
Петербуржцы также проведут контрольные встречи с "Грассхоппером" (11 июля) и "Дженоа" (17 июля).
Все о чемпионате России по футболу
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-07-11-21-iyulya-sine-belo-golubye-provedut-tovarishcheskiy-match-s-milanskim-interom.htm