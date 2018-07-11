"Зенит" встретится с "Интером" в контрольном матче

"Зенит" проведет контрольный матч с "Интером" 21 июля, информирует официальный сайт петербургского клуба. Встреча пройдет в Пизе на стадионе имени Ромео Анконетани.

Отмечается, что "Зенит" сыграет с "Интером" впервые в истории.

Петербуржцы также проведут контрольные встречи с "Грассхоппером" (11 июля) и "Дженоа" (17 июля).

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