17:11 11 июля | Футбол — Товарищеские матчи

"Зенит" встретится с "Интером" в контрольном матче


"Зенит" проведет контрольный матч с "Интером" 21 июля, информирует официальный сайт петербургского клуба. Встреча пройдет в Пизе на стадионе имени Ромео Анконетани.

Отмечается, что "Зенит" сыграет с "Интером" впервые в истории.

Петербуржцы также проведут контрольные встречи с "Грассхоппером" (11 июля) и "Дженоа" (17 июля).

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-07-11-21-iyulya-sine-belo-golubye-provedut-tovarishcheskiy-match-s-milanskim-interom.htm

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