"Зенит" – "Шальке": На матче присутствуют 41214 зрителей

На товарищеском домашнем матче "Зенита" против "Шальке" присутствуют 41214 зрителей.
- 41214 зрителей на товарищеском матче клубов, которые входят в топ-20 самых посещаемых в мире! – написал "Зенит" в Твиттере.
"Зенит" занимает первое место в чемпионате России после 14 игр с 31 очками. "Шальке" в чемпионате Германии сыграл 11 туров и располагается на 14-й позиции с 10 баллами.
41214 зрителей на товарищеском матче клубов, которые входят в топ-20 самых посещаемых в мире! #ЗенитШальке04 https://t.co/QelzepR1Qx– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 18 ноября 2018 г.
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