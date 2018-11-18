"Зенит" – "Шальке": На матче присутствуют 41214 зрителей

На товарищеском домашнем матче "Зенита" против "Шальке" присутствуют 41214 зрителей.

- 41214 зрителей на товарищеском матче клубов, которые входят в топ-20 самых посещаемых в мире! – написал "Зенит" в Твиттере.

"Зенит" занимает первое место в чемпионате России после 14 игр с 31 очками. "Шальке" в чемпионате Германии сыграл 11 туров и располагается на 14-й позиции с 10 баллами.