"Зенит" проиграл "Спарте" в дебютном матче Ивановича

"Зенит" проиграл пражской "Спарте" в товарищеском матче на сборе в Испании – 0:2. Питерскую команду на игру с капитанской повязкой вывел Артем Дзюба. На 46-й минуте в составе "Зенита" дебютировал защитник Бранислав Иванович.
Стоит отметить, что это поражение стало для питерского клуба первым в 2017 году. Следующим соперником команды Мирчи Луческу будет датский клуб "Оденсе". Матч пройдет 5 февраля.
Товарищеским матч
Товарищеский матч
"Спарта" (Чехия) - "ЗЕНИТ" (Россия) - 2:0 (1:0)
Голы: Дочкал, 25 - с пенальти (1:0). Юлиш, 65 (2:0).
Нереализованный пенальти: Кришито (Зенит), 47 (вратарь)
"Спарта": Коубек, Караваев, Кадлец (Гавелка, 72), Мазух, Намойнесу (Вэтэжелу, 63), Альбиач (Хибш, 87), Чермак, Ваха (Холек, 66), Дочкал, Конате, Юлиш (Лафата, 79).
"Зенит": Лодыгин (Лунев, 74), Анюков (Иванович, 46), Кришито, Нету, Жирков (Чернов, 74), Хави Гарсия (Цаллагов, 74), Эрнани (Маурисиу, 46), Жулиану (Мак, 77), Кокорин (Джорджевич, 77), Дзюба (Молло, 77), Шатов (Данни, 46).
Предупреждения: Альбиач, 53. Нету, 89.
3 февраля.
Pleafant
Типичная игра Зенита этого сезона,вальяжное катание мяча без ворот и огромный брак.Причём Спарта выглядела слабее предыдущего соперника Зенита.Защита Зенита-это огромная проблема,особенно,совершенно потухший Жирков,второй гол на его совести,стоял смотрел футбол.А Иванович понравился своей уверенностью.Атака так же пустая.Ещё мне кажется,что когда вышел Дани,Жулиану стало душно,Дани всё время тянул игру на себя,наверное,хотел показать всем,кто здесь альфа самец.
00:07
Басист
Гаттузо зол! === Ну вот когда (а самое главное - ЕСЛИ))) обуешь, тогда и бахвалиться буешь)) Да только, сдается мне, не придется) Тем более, что от твоих тут ничего и не зависит, тебе остается лишь надеяться, что мои лажанутся - а на это, помнится, прошлой весной дружно и безуспешно надеялись все российские флагХманА, поочередно огребая по сопатке в очном поединке))
23:41 3 февраля
Андрей Палыч 1979
Типичный товарняк.Зенит играет при больших нагрузках,наигрывает новичков и даёт шанс сыграть многим футболистам.Этим двухсторонкам нет смысла давать оценку.В каждой команде есть нерешённые проблемы и есть время их решить до начала сезона.Против Андерлехта выйдет сильный и мощный Зенит,который решит исход двух встреч в нашу пользу.
23:31 3 февраля
Андрей133
foreverCSKAforever, Уважаемый, ипподрома жертва, вы в будущем мне не отвечайте, пожалуйста. Парите в мире своей объективности.
23:19 3 февраля
foreverCSKAforever
Андрей133, это был первый товарняк, где в соперниках были не малолетние бедуины, играющие без замен, да еще и в закрытом режиме.
23:07 3 февраля
Mark Krass
Ну синит и днище)) Караваев просто порвал миллионеров как Тузик грелку))Зюпа - дерево)) Их осталось только двое - Свинтак и Конюшня.
23:00 3 февраля
Андрей133
Первое поражение в 10 товарняках. Это провал
22:57 3 февраля
Роман72
С почином ребята! Так держать!
22:52 3 февраля
serzheo
Спамовцы оживились и осмелели. Ну еще бы, они ж в Европах не играют даже в межсезонке. Не играешь - значит не проиграешь))) Удачно пристроились)))
22:51 3 февраля
Thomas_Boy
.
22:39 3 февраля
Thomas_Boy
Neuturungal ______________ Спартаку такой Зенит точно не конкурент. ______________ У Великого "Спартака" вообще нет конкурентов. Иисус любит "Спартак". Все остальное - от лукавого.
22:38 3 февраля
ЗЮК
Нубяшка,тебе уже сзади вкатили.
22:37 3 февраля
Neuturungal
Зенит показывает полное отсутствие командной игры, нет никакой мысли, не чувствуется что у этой команды есть тренер. Луческу, наверное, занят поисками виллы, на которой румынскому старику было бы комфортно провести старость, а может быть и места на кладбище прикидывает. Спартаку такой Зенит точно не конкурент. Даже хорошая игра Ивановича и Молло ситуацию не меняет.
22:35 3 февраля
эдпитер
ну все, чехи выиграли, а мясо побежало себе гвоздики под медали забивать))))))
22:33 3 февраля
Гаттузо зол!
Басист /////Вот и славно. Ты обуешь шоколадного глазика, а я тебя. Т.е. я разом обуем 2-х ростовских прохиндеев.
22:32 3 февраля
Басист
Гаттузо зол! === Я струхнул за вас))))) ибо сдуру забился с Кингсом, что вы Андерлехт пройдете, из ваших же не рискнул никто... Да мы-то эту Спарту передавим, против неё просто командой нужно играть, а не гонором и понтами. Давай 12-13го, нормуль) Я в своих уверен, мы вообще этой зимой никого не потеряли, по сути.
22:30 3 февраля
П_о_в_а_р
Стоило с невымышленной командой сыграть и вот результат. Всё понятно с Зенитием, не конкурент нашему Спартаку за чемпионство.
22:29 3 февраля
Привет от дилетанта!
Жизнь прожита зря.(( Печаль.((
22:25 3 февраля
Thomas_Boy
Смока теряет популярность. Теперь ему нужно целых три коммента, чтобы кто-то обратил на него внимание.)
22:21 3 февраля
Der schwein
Три звезды, как в НХЛ:) 1-Дзюба, 2-Кокорин,3-Г.С.Орлов .
22:19 3 февраля
Митяй Антибомж
werder63 Спарта не слабый соперник, а Зенит только готовится, поэтому ничего неожиданного! *************** Ты чё несешь? )) Чемпионат Чехии свернулся на неделю раньше нашего, а ближайший официальный матч и у Спарты и у бомжей в один день ))
22:16 3 февраля
Гаттузо зол!
Басист ////Ну что готов к пари? Думаю числа 12-13 можно заключить на спамовской ветке ,ведь она хоть и дерьмо ,но самая популярная, других-то на секасе нет. Или увидев Спарту уже струхнул? гыыыыы
22:16 3 февраля
Seraffim
Нубяшка хочу увидеть лица спартачей когда им зеня вкатит 4 22:06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Это все сказки..... а пока получите два от Спарты.
22:13 3 февраля
Басист
22:13 3 февраля
Басист
Ггг))) Чмока, если б ты не был таким Чмокой, я б с тобой забился, легкие б деньги были.
22:11 3 февраля
AKBI
Спартак, конечно бы победил бы 10-0)))))
22:10 3 февраля
Айртон
Спарта вынесет Ростов не напрягаясь.)) Уверен на 100 %!))
22:08 3 февраля
Нубяшка
werder63 щас бы вспоминать Ивановича дестилетний давности
22:07 3 февраля
yspesh4
Да ладно, Иванович был лучший у Зени. Он вообще-то понял с какими кокоринами ему играть придется. Лучше бы в Китай.
22:07 3 февраля
Нубяшка
хочу увидеть лица спартачей когда им зеня вкатит 4
22:06 3 февраля