"Зенит" проиграл "Спарте" в дебютном матче Ивановича

"Зенит" проиграл пражской "Спарте" в товарищеском матче на сборе в Испании – 0:2. Питерскую команду на игру с капитанской повязкой вывел Артем Дзюба. На 46-й минуте в составе "Зенита" дебютировал защитник Бранислав Иванович.

Стоит отметить, что это поражение стало для питерского клуба первым в 2017 году. Следующим соперником команды Мирчи Луческу будет датский клуб "Оденсе". Матч пройдет 5 февраля.

Товарищеским матч

Товарищеский матч

"Спарта" (Чехия) - "ЗЕНИТ" (Россия) - 2:0 (1:0)

Голы: Дочкал, 25 - с пенальти (1:0). Юлиш, 65 (2:0).

Нереализованный пенальти: Кришито (Зенит), 47 (вратарь)

"Спарта": Коубек, Караваев, Кадлец (Гавелка, 72), Мазух, Намойнесу (Вэтэжелу, 63), Альбиач (Хибш, 87), Чермак, Ваха (Холек, 66), Дочкал, Конате, Юлиш (Лафата, 79).

"Зенит": Лодыгин (Лунев, 74), Анюков (Иванович, 46), Кришито, Нету, Жирков (Чернов, 74), Хави Гарсия (Цаллагов, 74), Эрнани (Маурисиу, 46), Жулиану (Мак, 77), Кокорин (Джорджевич, 77), Дзюба (Молло, 77), Шатов (Данни, 46).

Предупреждения: Альбиач, 53. Нету, 89.

3 февраля.

Трансляция матча