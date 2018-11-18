"Зенит" обыграл "Шальке" благодаря голу Оздоева

"Зенит" победил "Шальке" в контрольном матче (2:1). Победный гол забил полузащитник Магомед Оздоев - он оказался первым на добивании после пенальти, который не забил форвард Себастьян Дриусси.

В составе сине-бело-голубых также отличился хавбек Матиас Краневиттер. За "Шальке" забил форвард Штефен Скрцибски.

Отметим, что встречу, проходившую на стадионе "Санкт-Петербург", посетили 41 214 зрителей.

Товарищеские матчи

"Зенит" - "Шальке-04" - 2:1 (1:1)

Голы: Краневиттер, 6 (1:0). Скрцибски, 35 (1:1). Оздоев, 79 (2:1).

Нереализованный пенальти: Дриусси, 79 (вратарь)

"Зенит": Кержаков (Лодыгин, 46), Анюков, Иванович, Набиуллин (Воробьев, 74), Чернов (Терентьев, 68), Скроботов, Краневиттер, Шатов (Мусаев, 46), Оздоев, Эрнани (Иванов, 80), Дриусси.

"Шальке-04": Лангер (Ферманн, 46), Баба, Налду, Маскарель (Карльс, 72), Бенталеб, Очипка (Фират, 72), Самсон (Тимотеу, 56), Плехати (Фонтейн, 46), Ди Санто (Гайс, 46), Скрцибски, Аоерс (Райт, 46).

Предупреждения: Эрнани, 25. Терентьев, 82.

18 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".

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