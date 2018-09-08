Защитник сборной США напомнил Неймару о его падениях на ЧМ-2018

Нападающий сборной Бразилии Неймар подвергся критике со стороны защитника сборной США Деандре Йедлина. В товарищеском матче бразильцы обыграли США со счетом 2:0. В одном из эпизодов Йедлин сфолил против Неймара, после чего обвинил его в симуляции, обратившись к судье со словами: "Вы видели чемпионат мира?"

Неймар ответил после матча на эти подозрения со стороны Йедлина.

– К сожалению, мне нечего сказать, – цитирует A Bola Неймара. – Мне жаль его. Я не знаю этого человека и у меня нет причин обращать внимание на это поведение.