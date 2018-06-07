Защитник "Амкара" Сиваков покинул расположение сборной Белоруссии после матча с Венгрией

Защитник "Амкара" Михаил Сиваков не сыграет за сборную Белоруссии в товарищеском матче со сборной Финляндии. Футболист покинул расположение команды после матча с венграми (1:1), сообщает твиттер белорусской федерации футбола.

Заменил футболиста в составе защитник минского "Динамо" Максим Шевцов. О причинах замены не сообщается. Футболист "Амкара" в матче с Венгрией отыграл все 90 минут.

Матч Финляндия - Белоруссия состоится 9 июня в Тампере и начнется в 19.00 по московскому времени.