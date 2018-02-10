11:10 | Футбол — Товарищеские матчи

Заболотный и Кокорин - в атаке "Зенита" на матч против "Марибора"


Стал известен стартовый состав "Зенита" на заключительный товарищеский матч сбора в Турции. Сегодня, 10 февраля, команда Роберто Манчини сыграет с "Марибором", начало – в 12.00 по московскому времени. С первых минут на поле появятся Антон Заболотный и Александр Кокорин.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Лунев, Смольников, Мевля, Маммана, Кришито, Ерохин, Паредес, Кузяев, Ригони, Заболотный, Кокорин.

Запасные: Лодыгин, Бабурин, Капленко, Терентьев, Скроботов, Каккоев, Жирков, Краневиттер, Нобоа, Плетнев, Полоз, Дриусси, Панюков.

Трансляция матча "Зенит" - "Марибор"

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