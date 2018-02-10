Заболотный и Кокорин - в атаке "Зенита" на матч против "Марибора"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на заключительный товарищеский матч сбора в Турции. Сегодня, 10 февраля, команда Роберто Манчини сыграет с "Марибором", начало – в 12.00 по московскому времени. С первых минут на поле появятся Антон Заболотный и Александр Кокорин.
Полностью состав выглядит следующим образом:
Лунев, Смольников, Мевля, Маммана, Кришито, Ерохин, Паредес, Кузяев, Ригони, Заболотный, Кокорин.
Запасные: Лодыгин, Бабурин, Капленко, Терентьев, Скроботов, Каккоев, Жирков, Краневиттер, Нобоа, Плетнев, Полоз, Дриусси, Панюков.
Стартовый состав на заключительный матч в Турции – #ЗенитМарибор#ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/r1qMUfEJrg– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 10 февраля 2018 г.