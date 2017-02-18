Юрий Семин: "Оба матча с китайскими командами оставили хорошее впечатление"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин остался доволен товарищескими матчами против китайских "Бэйцзина" (1:1) и "Хэбэя" (1:0). Также он рад возвращению на поле полузащитника Дмитрия Тарасова.

– Оба матча оставили хорошее впечатление, - цитирует пресс-служба клуба Семина. - С "Хэбэем" оба тайма провели на высоком уровне, хотя соперник был значительно сильнее, чем в первой игре. Что касается матча с "Бэйцзином", мне понравился первый тайм. А на второй не хватило физических кондиций. В целом, день можно оценить положительно. Футболисты хорошо себя проявили. Также приятно, что добились победы.

– Тарасов вышел на поле после долгого перерыва. Как вам его игра?

– Тарасову нужно набирать форму. Радует, что колено после травмы уже позволяет ему играть почти все 90 минут.