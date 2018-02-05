19:06 | Футбол — Товарищеские матчи

Юрий Семин: "Хорошо, что в матче с "Кальмаром" не было драки"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после товарищеского матча с "Кальмаром" (1:1) отметил, что встреча получилась боевой. По его словам, некоторые единобороства получились грязными.

– Матч получился боевым, - цитирует пресс-служба "Локомотива" Семина. - Было множество единоборств, иногда грязных. Главное, что никто не получил травму. В первом тайме пропустили гол из-за ошибки. Во втором вышла новая группа футболистов, которая оказывала серьезное давление на соперника. Была принципиальность в единоборствах, поэтому удалось отыграться.

Мы исправили ситуацию во втором тайме. В первом играли слишком нежно и спокойно. После перерыва появилась агрессия в каждом эпизоде. Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки. 

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/17206

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Хома Сапиенс

Странно что про судью ничего не сказал.

22:02