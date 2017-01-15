Юрий Калитвинцев: "Все игроки основного состава "Динамо" едут на сбор"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после товарищеского матча с "Долгопрудным" (2:1) подчеркнул, что все футболисты основного состава команды едут на сборы в Турции, передает из Новогорска спецкор "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Из-за проблем со здоровьем в этой встрече не принял участие вратарь Антон Шунин, защитники Владимир Рыков и Сергей Терехов, нападающие Евгений Луценко и Кирилл Панченко.

- Была информация, что "Динамо" собирается расстаться с футболистами с высокими зарплатами. Можете ли назвать фамилии игроков, на которых более не рассчитываете и кто не поедет на сборы? – вопрос Калитвинцеву.

- То, что было написано, идет от руководства, которое имеет на эти решения полное право. Ничего сверхъестественного нет. Вы знаете нашу ситуацию. Но на сегодняшний день, как вы заметили, все в общей группе. Некоторые игроки пропускали матч из-за повреждения, но они тоже работают наравне со всеми.

- На сборы в Турцию полетят все футболисты основного состава?

- Да. Кто был включен в запланированные списки - все едут.