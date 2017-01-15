Юрий Калитвинцев: "Уверен, что Панченко останется в "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после товарищеского матча с "Долгопрудным" (2:1) выразил уверенность в том, что нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, выступающий за бело-голубых на правах аренды, не покинет клуб, передает из Новогорска спецкор "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По его словам, форвард не принимал участие в этой встрече из-за вирусной инфекции.

– Панченко – один из тех, кто не сыграл с "Долгопрудным". Что с ним и будет ли он готов к работе на сборах? – вопрос Калитвинцеву.

– Кирилл готов. Просто буквально после вчерашней тренировки подхватил инфекцию. Но доктора ему уже помогли, 17-го числа вернется в общую группу.

– Вас не смущают разговоры о его возможном уходе из "Динамо"?

– Когда чемпионат прерывается, нужно же о чем-то говорить. Каждый день какая-то информация. Но мы не обращаем внимания. Повторю: все, кто в первоначальных списках, едут на сбор.

– А уверенность, что Панченко останется в "Динамо", у вас есть?

– Да, есть.

Погребняк и Панченко пока остаются в "Динамо"