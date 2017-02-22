Юрий Калитвинцев: "Оренбург" заслуживает более высокого места в турнирной таблице"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев подчеркнул, что в товарищеском матче с "Оренбургом" (1:1) его подопечные продемонстрировали дисциплинированную игру. По словам специалиста, бело-голубые практически не позволили сопернику создать голевые моменты.

- Команда вновь сыграла очень организованно и дисциплинированно. У "Оренбурга" весьма крепкая команда, считаю, в РФПЛ они заслуживают того, чтобы располагаться выше в турнирной таблице, - приводит пресс-служба бело-голубых слова Калитвинцева. - Тем не менее, мы оппоненту практически ничего не позволили создать. У нас острые моменты возникали, а затем сработал прессинг, на который нацеливали футболистов, забили хороший гол.

К сожалению, удержать победный счет не удалось, хотя выиграть хотелось. Но там была игра рукой со стороны соперника, очень уж большого значения результату я бы придавать не стал. Куда важнее качество игры и кондиции футболистов. Отмечу, что в физическом плане команда еще прибавила. Теперь нас ждет заключительный сбор в Новогорске, где будем уже отшлифовывать командные взаимодействия, работать над деталями, не забывая, впрочем, и о функциональной подготовке.