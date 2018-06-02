Юго Ллорис: "Победа над Италией поможет Франции сохранить хорошее настроение"

Капитан сборной Франции Юго Ллорис остался доволен победой над Италией в товарищеском матче (3:1). По его мнению, победа поможет французам сохранить положительный настрой.

- Было важно победить, чтобы сохранить хорошее настроение и оставаться в положительное динамике, - цитирует L'Equipe Ллориса. - Что касается пропущенного гола, то мяч летел быстро, не увидел удара, но это часть игры. Мы играли с очень хорошей сборной Италии, а молодые игроки с гордостью носили футболки. Хотя, в целом, это был позитивный матч.