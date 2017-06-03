10:59 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Юго Ллорис: "Матч с Парагваем получился веселым"

Голкипер сборной Франции Юго Ллорис после разгромной победы над Парагваем в товарищеском матче отметил, что игра получилась веселой. Тем не менее он считает, что теперь нужно настраиваться на поединок отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Швеции.

 - Получилась хорошая игра в целом, - цитирует L'Equipe Ллориса. - Были голы, много голов. Мы весело провели время. Публика в Ренне была очень теплой. Замечательный вечер, но нужно двигаться дальше, потому что в следующую пятницу у нас матч со Швецией, который имеет важное значение.

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