Йоахим Лев: "Швайнштайгеру и Ламу нужно было время, чтобы выйти на мировой уровень"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после победы в товарищеском матче над Россией (3:0) подчеркнул, что его удивил полузащитник Кай Хаферц. По словам Лева, 19-летний хавбек может стать ключевым игроком национальной команды.

– Вопрос о Хаферце, сделавшем голевую передачу. Насколько перспективен этот игрок?

– Ему всего 19 лет, он очень хорошо развивается и выглядит очень зрелым на поле. Отлично работает с мячом и хорошо видит поле. Мне нравится, как он выбегает в атаку, это очень хорошее качество. В октябре он не был на сборах. Сейчас видел его на нескольких тренировках, и он меня положительно удивил. И в будущем мы на него рассчитываем.

– В стартовом составе было шесть игроков 95-96 годов рождения.

– Это очень перспективные игроки, они выделяются по сравнению с другими годами. В будущем, думаю, они станут стержнем команды. Хаферц, например. Главное, чтобы они играли стабильно, а для этого нужно время. Так в свое время росли и Швайнштайгер, и Лам. Им тоже нужно было время, чтобы выйти на мировой уровень.

– Долгие годы Германия была примером для Голландии. Можете ли в чем-то сейчас брать пример с голландцев?

– Голландия и в прошлом была примером для Германии, особенно что касается фланговых игроков – например, Роббена. За последние 40 лет Голландия три раза играла в финале ЧМ, имеет много быстрых игроков. Мы должны взять реванш в ответном матче против Голландии, сделаем все возможное, чтобы победить.

Уже не раз говорил, что внедрение молодежи – нормальный процесс для сборной, но ей нужно время. В марте следующего года соберемся вновь. ЧМ, к сожалению, был неуспешным, до этого мы выиграли все 10 матчей в квалификации. Сейчас, конечно, мы умнее, и задним числом можем говорить, что надо было что-то улучшить. Но я и до ЧМ говорил, что нужно постепенно омолаживать команду. Если команда хочет играть на высшем уровне, ей нужно хорошее сочетание опыта и молодости. Наши игроки очень перспективны, у них большой потенциал. Но чтобы добиваться больших вещей, им нужно выкладываться на все сто.(Игорь Рабинер)