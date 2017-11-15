Йоахим Лев: "Сборная Германии может быть довольна 2017 годом"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после ничьей с Францией в товарищеском матче (2:2) подвел итоги 2017 года. Также он отметил, что игра с французами получилась очень важной с точки зрения подготовки к чемпионату мира-2018.

- В целом, мы можем быть довольны этим годом - мы выиграли Кубок конфедераций, остались непобежденными и выиграли все матчи в отборочном турнире, - цитирует L'Equipe Лева. - С Францией получился очень интересный и захватывающий матч на очень высоком уровне. Обе команды хорошо поработали. Матчи с Францией и Англией (0:0) - хорошие тесты.

Франция находится на высоком уровне, такие матчи дают очень важные уроки. Всегда хорошо отыгрываться дважды. После первого тайма, когда немного нервничали, мы хорошо сыграли во втором тайме. Результат не был главным приоритетом. Хорошо, что отыгрались, это дает уверенность, но сегодня это было вторично.

Почему сборная Германии должна волноваться? Мы знаем, что нам есть, что улучшать, поэтому не волнуемся. Наша команда все еще может прибавить.

Трансляция матча Германия – Франция