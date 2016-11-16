10:09 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Йоахим Лев: "Производительность игроков сборной Германии важнее итогового результата"

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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после контрольного матча против сборной Италии (0:0) назвал игру "интенсивным тактическим боем". По словам специалиста, команда активнее провела первый тайм, упустив инициативу во втором игровом отрезке.

– Получился интенсивный тактический бой, – приводит Football Italia слова Лева. – После такого матча всегда есть пища для размышлений. В первом тайме мы здорово действовали в атаке, а после перерыва упустили инициативу и позволили сопернику взять нить игры в свои руки. Итальянцы усилили давление на наши ворота, нам приходилось непросто. При этом молодые футболисты получили важный опыт, играя при большом количестве болельщиков. Производительность игроков в данном случае важнее итогового результата. Считаю, что мы можем быть довольны поездкой в Италию.

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