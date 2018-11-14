Йоахим Лев: "Мюллер может решить исход игры"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев перед контрольным матчем против России заявил, что полузащитник Томас Мюллер является опасным игроком и хорошим мотиватором.

- Мюллер против Франции вышел только на замену. Он завтра сыграет с первых минут?

- Пока не могу сказать. Давайте подождем тренировку. И потом уже примем решение. После чемпионата мира мы в общей сложности провели примерно три недели вместе. И я уже говорил, что перемены не проходят по нажатию кнопки. Невозможно создать новую команду из ничего, это длительный процесс.

Хорошую команду характеризует комбинация опытных и молодых игроков. Молодые нуждаются в ориентире, им нужны опытные, которые будут подсказывать те или иные вещи. С Францией играло очень много молодых игроков. Нужно отметить, что они не всегда отличаются последовательностью и стабильностью. Но, конечно, у них большой потенциал.

Томас Мюллер, даже несмотря на то, что он не самым лучшим образом играл в последнее время, - это своего рода "тренер", который мотивирует своих молодых коллег. На прошлой неделе я наблюдал за матчем "Боруссия" - "Бавария", и он отыграл этот матч на высшем уровне. Он очень опасный игрок, который может решить исход игры. (Игорь Рабинер)

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