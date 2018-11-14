Йоахим Лев: "Мы постоянно наблюдаем за молодыми игроками"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев перед контрольным матчем против России заявил, что постоянно наблюдает за молодыми игроками.

- В этот раз не внесли в состав дебютантов. Что должно произойти, чтобы новые игроки попали в состав? И как вы отеагируете, если сборная в Лиге наций перейдет в Лигу В?

- Что произойдет, то произойдет. Понятно, что это не было в наших планах, и придется принять эту ситуацию. Но, как я уже говорил, главное - квалификация на Евро. Во Франции на поле вышло много молодых игроков, им нужно время, чтобы сыграться. Нельзя внезапно заменить шесть или семь игроков.

Мы постоянно наблюдаем за молодыми игроками. Например, за Клостерманном. За теми, кто играет в U-21. Постоянно общаемся с ними, ведем их. Очень важно, что эти молодые игроки уже в раннем возрасте берут на себя ответственность в молодежной сборной. Этот процесс нужно проводить постепенно. (Игорь Рабинер)

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