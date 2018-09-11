Япония разгромила Коста-Рику

Сборная Японии разгромила команду Коста-Рики в контрольном матче - 3:0. В составе победителей голами отличились Се Сасаки, Такуми Минамино и Дзюня Ито.

Товарищеский матч

Япония - Коста-Рика - 3:0 (1:0)

Голы: Сасаки, 16 (1:0). Минамино, 66 (2:0). Ито, 90+3 (3:0).

Япония: Хигасигути, Макино, Муроя (Морита, 82), Эндо, Миура, Сасаки (Курумая, 78), Аояма (Мисао, 87), Доан (Ито, 85), Минамино, Кобаяси (Асано, 68), Накадзима (Амано, 75).

Коста-Рика: Морейра (Брисеньо, 46), Овьедо (Эрнандес, 46), Дуарте, Браун, Варгас (Колиндрес, 67), Смит, Гусман, Леаль (Марин, 62), Крус (Асофейфа, 46), Рамирес, Джордж (Мойя, 56).

Предупреждения: Крус, 33. Дуарте, 77.

11 сентября. Осака. Стадион "Suita City Football Stadium".