15:37 | Футбол — Товарищеские матчи

Япония обыграла Уругвай в товарищеском матче

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Сборная Японии обыграла Уругвай в товарищеском матче (4:3). Победный гол забил нападающий Такуми Минамино.

Товарищеские матчи 

Сборные 

Япония - Уругвай - 4:3 (2:1)

Голы: Минамино, 10 (1:0). Перейро, 28 (1:1). Осако, 36 (2:1). Кавани, 57 (2:2). Доан, 59 (3:2). Минамино, 66 (4:2). Родригес, 75 (4:3). 

Япония: Хигасигути, Нагатомо, Йосида, Сакаи, Эндо, Миура, Сибасаки (Аояма, 74), Доан, Осако, Минамино, Накадзима (Харагути, 87).

Уругвай: Муслера, Годин, Касерес (Майяда, 64), Коатес, Сараччи, Лаксальт, Перейро (Гомес, 77. Стуани, 85), Торрейра (Нандес, 74), Бентанкур (Вальверде, 45), Кавани, Де Арраскаэта (Родригес, 45).

Предупреждение: Сараччи, 53. 

Судья: Ко Хен Чин (Корея).

16 октября. Саитама. Стадион "Saitama Stadium 2002".

Япония - Уругвай

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