Япония и Венесуэла сыграли вничью в товарищеском матче

Сборная Японии сыграла вничью со сборной Венесуэлы (1:1) в товарищеском матче. У хозяев поля отличился Хироки Сакаи, у гостей - Томас Ринкон (с пенальти).

Товарищеский матч

Япония - Венесуэла - 1:1 (1:0)

Голы: Сакаи, 40 (1:0). Ринкон, 81 - с пенальти (1:1).

Япония: Шмидт, Йосида, Сакаи, Эндо, Сасаки, Томиясу, Сибасаки, Доан (Сугимото, 78), Осако (Китагава, 68), Минамино (Ито, 77), Накадзима (Харагути, 69).

Венесуэла: Ромо, Росалес, Чансельор, Феррареси, Маго (Аньор, 74), Ринкон, Эррера (Ромеро, 66), Морено, Рондон (Гонсалес, 66), Мачис (Кордова, 85), Мурильо (Мартинес, 66).

Предупреждения: Феррареси, 58. Осако, 61.

16 ноября. Оита. Стадион "Oita Bank Dome".