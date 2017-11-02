Янг вернулся в сборную Англии, Гомес и Абрахам получили первый вызов

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал имена 25 футболистов, которые получили вызов в команду на товарищеские матчи с Германией (10 ноября) и Бразилией (14 ноября). Впервые в сборную получил вызов защитник "Ливерпуля" Джозеф Гомес, а также полузащитник "Кристал Пэлас" Рубен Лофтус-Чик и нападающий "Суонси" Тэмми Абрахам.

Кроме того, Саутгейт вернул в команду защитника "Манчестер Юнайтед" Эшли Янга, который не выступал с сентября 2013 года. Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари: Джек Батлэнд ("Стоук Сити"), Джо Харт ("Вест Хэм"), Джордан Пикфорд ("Эвертон");

защитники: Джон Стоунс, Кайл Уокер (оба - "Манчестер Сити"), Дэнни Роуз, Киран Триппьер (оба - "Тоттенхэм"), Фил Джонс, Эшли Янг (оба - "Манчестер Юнайтед"), Райан Бертранд ("Саутгемптон"), Гари Кэхилл ("Челси"), Гарри Магир ("Лестер"), Джозеф Гомес ("Ливерпуль").

полузащитники: Фабиан Делф ("Манчестер Сити"), Эрик Дайер, Гарри Уинкс, Деле Алли (все - "Тоттенхэм"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Рубен Лофтус-Чик ("Кристал Пэлас");

нападающие: Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Тэмми Абрахам ("Суонси"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Джейми Варди ("Лестер").