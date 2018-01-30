Ямайка и Корея сыграли вничью в товарищеском матче. В составе корейцев дубль оформил форвард Ким Сын Ук. Встреча состоялась в турецкой Анталии. Напомним, что Корея вышла в финальную стадию ЧМ-2018.

Товарищеский матч

Ямайка - Корея - 2:2 (1:0)

Голы: Келли, 4 (1:0). Ким Син Ук, 55 (1:1). Ким Син Ук, 63 (1:2). Фостер, 72 (2:2).

Корея: Ким Сын Гю, Ким Джин Су, Чхве Чхоль Сун, Юн Ен Сон (Чон Сын Хен, 83), Чан Хен Су, Чон У Ен (Ким Мин Джэ, 82), Ли Джэ Сон, Ли Чан Мин (Ким Сон Чон, 46), Сон Джун Хо (Ким Сон Дэ, 46), Ли Гын Хо (Ли Сон Ки, 82), Ким Син Ук.