Вызванным в сборную России Луневу и Кузяеву диагностирован ушиб стопы

Игроки "Зенита" Андрей Лунев и Далер Кузяев прошли медицинское обследование после матча 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0). Лунев был заменен на предматчевой разминке, Кузяев – на 70-й минуте встречи. Обоим футболистам был поставлен диагноз "ушиб стопы". Игроки будут тренироваться по индивидуальной программе, сроки восстановления определятся в ближайшее время.

Напомним, что Лунев и Кузяев были вызваны в сборную России на товарищеские матчи с Бразилией (23 марта, "Лужники") и Францией (27 марта, "Санкт-Петербург").