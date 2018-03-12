17:52 | Футбол — Товарищеские матчи

Вызванным в сборную России Луневу и Кузяеву диагностирован ушиб стопы

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Игроки "Зенита" Андрей Лунев и Далер Кузяев прошли медицинское обследование после матча 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0). Лунев был заменен на предматчевой разминке, Кузяев – на 70-й минуте встречи. Обоим футболистам  был поставлен диагноз "ушиб стопы". Игроки будут тренироваться по индивидуальной программе, сроки восстановления определятся в ближайшее время.

Напомним, что Лунев и Кузяев были вызваны в сборную России на товарищеские матчи с Бразилией (23 марта, "Лужники") и Францией (27 марта, "Санкт-Петербург").

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-03-12-andrey-lunev-i-daler-kuzyaev-proshli-meditsinskoe-obsledovanie.htm

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Материалы сюжета: Март-2018. Россия vs Бразилия и Франция
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Дядька

Оперативненько.

18:43

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