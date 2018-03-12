Вызванным в сборную России Луневу и Кузяеву диагностирован ушиб стопы

Игроки "Зенита" Андрей Лунев и Далер Кузяев прошли медицинское обследование после матча 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0). Лунев был заменен на предматчевой разминке, Кузяев – на 70-й минуте встречи. Обоим футболистам был поставлен диагноз "ушиб стопы". Игроки будут тренироваться по индивидуальной программе, сроки восстановления определятся в ближайшее время.
Напомним, что Лунев и Кузяев были вызваны в сборную России на товарищеские матчи с Бразилией (23 марта, "Лужники") и Францией (27 марта, "Санкт-Петербург").
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-03-12-andrey-lunev-i-daler-kuzyaev-proshli-meditsinskoe-obsledovanie.htm
- Ростов
- Зенит СПб
- Сборная России (футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Далер Кузяев
- Андрей Лунев
Дядька
Оперативненько.
18:43