Впервые за 30 лет сборная Германии не может выиграть на протяжении пяти матчей подряд

Сборная Австрии в товарищеском матче обыграла Германию - 2:1. Эта победа стала для австрийцев первой над немцами с 1986 года.



Впервые за 30 лет сборная Германии не может выиграть на протяжении пяти матчей. В последний раз у немцев была столь неудачная серия в 1987 и 1988 годах.



Сборная Германии является участником чемпионата мира-2018. Команда в групповом турнире сыграет с командами Мексики, Швеции и Кореи.