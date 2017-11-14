Во время матча Россия – Испания на поле выбежал болельщик и сделал селфи с Пике

На последних минутах матча Россия – Испания во время паузы, случившейся из-за травмы Андрея Лунева, на поле проник болельщик, который сделал селфи с защитником гостей Жераром Пике. Фанат общался с футболистом около минуты, потом его увела охрана. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Пока оказывали помощь Луневу какой-то парень выбежал на поле и сделал селфи с Пике pic.twitter.com/x1xTonLClk – Сергей Яременко (@serji_spb) 14 ноября 2017 г.

Трансляция матча Россия - Испания