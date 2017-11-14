Во время матча Россия – Испания на поле выбежал болельщик и сделал селфи с Пике

На последних минутах матча Россия – Испания во время паузы, случившейся из-за травмы Андрея Лунева, на поле проник болельщик, который сделал селфи с защитником гостей Жераром Пике. Фанат общался с футболистом около минуты, потом его увела охрана. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Пока оказывали помощь Луневу какой-то парень выбежал на поле и сделал селфи с Пике pic.twitter.com/x1xTonLClk– Сергей Яременко (@serji_spb) 14 ноября 2017 г.
Трансляция матча Россия - Испания
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
лучше б он бошку проломил тому, который Лунева завалил.
00:00
Снежик
Про Лунева лучше узнайте и сообщите
23:55 14 ноября
ZoSo
инстаграмщики.. это кто-то из нашей сборной )))
23:53 14 ноября
Dry Gin
Какая новость!
23:52 14 ноября
sailor1990
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23:50 14 ноября