23:47 14 ноября | Футбол — Товарищеские матчи

Во время матча Россия – Испания на поле выбежал болельщик и сделал селфи с Пике

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На последних минутах матча РоссияИспания во время паузы, случившейся из-за травмы Андрея Лунева, на поле проник болельщик, который сделал селфи с защитником гостей Жераром Пике. Фанат общался с футболистом около минуты, потом его увела охрана. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча Россия - Испания

 

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

лучше б он бошку проломил тому, который Лунева завалил.

00:00

Снежик

Про Лунева лучше узнайте и сообщите

23:55 14 ноября

ZoSo

инстаграмщики.. это кто-то из нашей сборной )))

23:53 14 ноября

Dry Gin

Какая новость!

23:52 14 ноября

sailor1990

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23:50 14 ноября