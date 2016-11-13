Владислав Игнатьев: "Локомотив" доволен спаррингами с молодежными командами"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что железнодорожники получили удовольствие от участия в мини-турнире, в котором они встретились с молодежным составом (0:1) и командой U-19 (2:0). По его словам, главной задачей было получение нагрузки после нескольких дней отдыха.

- Много говорили о мотивации молодых ребят сыграть против основы. Какая мотивация была у вас?

- У нас был большой перерыв – дали пять дней отдыха. Одной из основных задач было получить хорошую нагрузку. До следующей игры осталось уже не так много времени. Мы отлично позанимались и получили удовольствие.

- Как оцените уровень такого спарринга?

- В первом матче было посложнее, привыкали к полю. Мы давно не занимались на искусственном покрытии, поэтому получилось немного скомканно. А вот во второй игре уже привыкли, и стало больше получаться. Все довольны.