Владимир Габулов: "Уверен, Черчесов разобрал Аргентину. Будем атаковать"

Вратарь сборной России Владимир Габулов выразил уверенность, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов уже разобрал предстоящего соперника – Аргентину.

– С такими соперниками эмоции особенные, – сказал Габулов. – Все в предвкушении. Соперничать с сильными всегда здорово. В Аргентине почти на всех позициях звезды. Страха быть не должно, без разницы, кто соперник

Уверен, Черчесов уже разобрал Аргентину. Сильные и слабые стороны. Сегодня вечером будет теория. Будем атаковать. (Александр МУЙЖНЕК)

11 ноября в Москве сборная России проведет товарищеский матч против Аргентины на стадионе "Лужники", 14 ноября в Санкт-Петербурге состоится встреча с Испанией. ​

Сборная России готовится к матчу с Аргентиной. LIVE!